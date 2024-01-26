Щербакова Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1907 ст.
Дочь: (Щербакова) Евдокия Евсигнеевна
Отец ребёнка: Щербаков Евсигней Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.
Сын: Щербаков Иван Евсигнеевич
Отец ребёнка: Щербаков Евсигней Васильевич
Смерть
Неизвестно