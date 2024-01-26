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Щербакова Наталия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Евсигней Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1907 ст.

Дочь: (Щербакова) Евдокия Евсигнеевна

Отец ребёнка: Щербаков Евсигней Васильевич

Амелино, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.

Сын: Щербаков Иван Евсигнеевич

Отец ребёнка: Щербаков Евсигней Васильевич

Амелино, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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