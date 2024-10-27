Белолипецкая (Рослякова) Ольга Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипецкий Павел Андреев
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.10.1856
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно