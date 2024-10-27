Белолипецкая (Рослякова) Ольга Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкая (Рослякова) Ольга Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Росляков Николай Дементьевич

Мать: Рослякова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипецкий Павел Андреев

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.10.1856

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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