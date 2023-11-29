Росляков Николай Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Росляков Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1839
Мать ребёнка: Рослякова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Белолипецкая Ольга Николаева
Мать ребёнка: Рослякова Екатерина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно