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Росляков Николай Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Росляков Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1839

Сын: Росляков Иван Николаев

Мать ребёнка: Рослякова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Белолипецкая Ольга Николаева

Мать ребёнка: Рослякова Екатерина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослякова Екатерина Алексеева

Смерть
Неизвестно
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