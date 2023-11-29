Рослякова Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослякова Екатерина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росляков Николай Дементьевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Белолипецкая (Рослякова) Ольга Николаева

Отец ребёнка: Росляков Николай Дементьевич

Рождение ребёнка
18.02.1839

Сын: Росляков Иван Николаев

Отец ребёнка: Росляков Николай Дементьевич

Смерть
Неизвестно

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