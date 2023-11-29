Рослякова Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Белолипецкая (Рослякова) Ольга Николаева
Отец ребёнка: Росляков Николай Дементьевич
Рождение ребёнка
18.02.1839
Отец ребёнка: Росляков Николай Дементьевич
Смерть
Неизвестно