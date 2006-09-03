Поддубная Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1936
Дочь: Мазура Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Владимир
Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Павел
Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Григорий
Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Василий
Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Николай
Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Петр
Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Александр
Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно