Поддубная Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубная Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1936

Дочь: Мазура Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Владимир

Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Павел

Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Григорий

Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Василий

Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Николай

Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Петр

Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Александр

Отец ребёнка: Поддубный Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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