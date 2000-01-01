Поддубный Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубный Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поддубный Александр Андреевич

Мать: Поддубная Анна

Рождение ребёнка
19.01.1973

Сын: Поддубный Владимир Петрович

Мать ребёнка: Поддубная Галина Петровна

Рождение ребёнка
14.10.?

Дочь: Поддубная Людмила Петровна

Мать ребёнка: Поддубная Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поддубная Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
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