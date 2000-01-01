Поддубный Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поддубный Александр Андреевич
Мать: Поддубная Анна
Рождение ребёнка
19.01.1973
Сын: Поддубный Владимир Петрович
Мать ребёнка: Поддубная Галина Петровна
Рождение ребёнка
14.10.?
Дочь: Поддубная Людмила Петровна
Мать ребёнка: Поддубная Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно