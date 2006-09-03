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Поддубный Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1936

Дочь: Мазура Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Поддубная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Владимир

Мать ребёнка: Поддубная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Павел

Мать ребёнка: Поддубная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Григорий

Мать ребёнка: Поддубная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Василий

Мать ребёнка: Поддубная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Николай

Мать ребёнка: Поддубная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Петр

Мать ребёнка: Поддубная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поддубный Александр

Мать ребёнка: Поддубная Анна

Смерть
1961
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