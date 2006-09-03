Поддубный Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1936
Дочь: Мазура Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Поддубная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Владимир
Мать ребёнка: Поддубная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Павел
Мать ребёнка: Поддубная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Григорий
Мать ребёнка: Поддубная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Василий
Мать ребёнка: Поддубная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Николай
Мать ребёнка: Поддубная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Петр
Мать ребёнка: Поддубная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поддубный Александр
Мать ребёнка: Поддубная Анна
Смерть
1961