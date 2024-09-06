Хромов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Хромов Петр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Хромов Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Хромова Ольга Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно