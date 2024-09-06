Хромов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Хромов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Хромов Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Хромов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Хромова Ольга Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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