Хромов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Хромов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хромов Петр Петрович
Мать ребёнка: Хромова Евдокия Сергеевна
Горский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.07.1924
Дочь: Колотева (Хромова) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Хромова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Хромов Иван Петрович
Мать ребёнка: Хромова Евдокия Сергеевна
Смерть
1972