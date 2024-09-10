Хромов Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромов Петр Петрович

Хромов Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Хромов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Хромов Петр Петрович

Мать ребёнка: Хромова Евдокия Сергеевна

Горский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.07.1924

Дочь: Колотева (Хромова) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Хромова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Хромов Иван Петрович

Мать ребёнка: Хромова Евдокия Сергеевна

Смерть
1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.