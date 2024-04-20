Лисин Федор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1775
Отец: Лисин Гаврило Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Бракосочетание
Около 1791
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Шутова (Лисина) Парасковья Федоровна
Мать ребёнка: Лисина (Полякова) Наталия Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 1792
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, 24-25-330, 27об
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Комарова (Лисина) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Лисина (Полякова) Наталия Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 28л
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Лисина Марья Федоровна
Мать ребёнка: Лисина (Полякова) Наталия Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 28л
Смерть
Неизвестно