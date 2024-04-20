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Лисин Федор Гаврилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Лисин Гаврило Иванович

Мать: Лисина Агриппина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Бракосочетание
Около 1791

Жена: Лисина (Полякова) Наталия Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Шутова (Лисина) Парасковья Федоровна

Мать ребёнка: Лисина (Полякова) Наталия Трофимовна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 1792
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лисин Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 27об
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Комарова (Лисина) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Лисина (Полякова) Наталия Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 28л
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Лисина Марья Федоровна

Мать ребёнка: Лисина (Полякова) Наталия Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 28л
Смерть
Неизвестно

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