Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Ситкин Петр Иванович
Бракосочетание
16.08.1909 ст.
Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.
Дочь: Чечеткина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Чечеткин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.
Сын: Чечеткин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Чечеткин Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно