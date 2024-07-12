Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧечеткина (Ситкина) Людмила Петровна

Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ситкин Петр Иванович

Мать: Ситкина Наталья Платоновна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
16.08.1909 ст.

Муж: Чечеткин Михаил Иванович

Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.

Дочь: Чечеткина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Чечеткин Михаил Иванович

Макариха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.

Сын: Чечеткин Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Чечеткин Михаил Иванович

Макариха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.