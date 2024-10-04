Ситкина Наталья Платоновна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1873 ст.
Муж: Ситкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1874 ст.
Дочь: Ситкина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1876 ст.
Дочь: Ситкина Анна Петровна
Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1879 ст.
Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1881 ст.
Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1883 ст.
Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1887 ст.
Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ситкина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.
Дочь: Ситкина Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно