Ситкина Наталья Платоновна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ситкина Наталья Платоновна

Место рождения

Пенье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.04.1873 ст.

Муж: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.02.1874 ст.

Дочь: Ситкина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.10.1876 ст.

Дочь: Ситкина Анна Петровна

Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.04.1879 ст.

Сын: Ситкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.07.1881 ст.

Сын: Ситкин Степан Петрович

Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.12.1883 ст.

Сын: Ситкин Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1887 ст.

Сын: Ситкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ситкина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.

Дочь: Ситкина Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Ситкин Петр Иванович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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