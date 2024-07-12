Чечеткин Михаил Иванович 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чечеткин Михаил Иванович

Место рождения

Макариха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Макариха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
16.08.1909 ст.

Жена: Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна

Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.

Дочь: Чечеткина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна

Макариха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.

Сын: Чечеткин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна

Макариха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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