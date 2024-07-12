Чечеткин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1909 ст.
Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.
Дочь: Чечеткина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.
Сын: Чечеткин Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Чечеткина (Ситкина) Людмила Петровна
Смерть
Неизвестно