Радкевич Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радкевич Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щедко Федор

Мать: Щедко Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радкевич Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Радкевич Григорий Антонович

Рождение ребёнка
05.12.1927

Дочь: Ярахович Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Радкевич Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ракевич Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Радкевич Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно

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