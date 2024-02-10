Радкевич Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щедко Федор
Мать: Щедко Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радкевич Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Радкевич Григорий Антонович
Рождение ребёнка
05.12.1927
Дочь: Ярахович Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Радкевич Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ракевич Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Радкевич Григорий Антонович
Смерть
Неизвестно