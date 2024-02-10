Радкевич Григорий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радкевич Григорий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радкевич Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радкевич Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Радкевич Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
05.12.1927

Дочь: Ярахович Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Радкевич Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ракевич Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Радкевич Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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