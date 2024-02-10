Радкевич Григорий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радкевич Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радкевич Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Радкевич Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
05.12.1927
Дочь: Ярахович Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Радкевич Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ракевич Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Радкевич Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно