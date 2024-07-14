Борисов Степан Евменович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Евмен Ефремович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1906 ст.
Дочь: Рыбакова (Борисова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Фаддеевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Борисов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Фаддеевна
Рождение ребёнка
05.08.1912
Дочь: Николаева (Борисова) Александра Степановна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Фаддеевна
Смерть
Неизвестно