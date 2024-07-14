Борисов Степан Евменович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Степан Евменович

Борисов Степан Евменович

Место рождения

Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Евмен Ефремович

Мать: не указана

Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1906 ст.

Дочь: Рыбакова (Борисова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Фаддеевна

Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Борисов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Фаддеевна

Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1912

Дочь: Николаева (Борисова) Александра Степановна

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Фаддеевна

Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.