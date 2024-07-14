Борисова Анастасия Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1906 ст.
Дочь: Рыбакова (Борисова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Борисов Степан Евменович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Борисов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Борисов Степан Евменович
Рождение ребёнка
05.08.1912
Дочь: Николаева (Борисова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Борисов Степан Евменович
Смерть
До 1941