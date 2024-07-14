Борисова Анастасия Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Анастасия Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1941

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1906 ст.

Дочь: Рыбакова (Борисова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Борисов Степан Евменович

Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Борисов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Борисов Степан Евменович

Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1912

Дочь: Николаева (Борисова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Борисов Степан Евменович

Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1941

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