Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ
Место рождения
Дата рождения29.09.1889
Дата смертиПосле 14.08.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1889
Крещение
30.09.1889
Бракосочетание
06.02.1922
Рождение ребёнка
09.12.1922
Дочь: Сегал Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Настова Антонина Тихоновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Голубков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Настова Антонина Тихоновна
Развод
29.01.1929
Работа или профессия
Неизвестно
Кустарь, грузчик склада им. Урицкого
Смерть
После 14.08.1932
Похороны
Неизвестно