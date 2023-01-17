Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ

Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ

avatar

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

29.09.1889

Дата смерти

После 14.08.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1889

Отец: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Мать: Голубкова Дарья Иванова

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Крещение
30.09.1889
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
06.02.1922

Жена: Настова Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.12.1922

Дочь: Сегал Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Настова Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Голубков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Настова Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Развод
29.01.1929

Жена: Настова Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кустарь, грузчик склада им. Урицкого
Смерть
После 14.08.1932
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close