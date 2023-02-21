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Голубкова Дарья Иванова

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Место рождения

Konik, Vesyegonsky District, Tver Oblast, Russia

Дата рождения

Между 1860 и 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Konik, Vesyegonsky District, Tver Oblast, Russia
Бракосочетание
24.01.1886

Муж: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.02.1887

Дочь: Надежда Петрова

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.02.1887

Сын: Голубковъ Николай Петровъ

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.08.1888

Сын: Голубковъ Александр Петровъ

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.09.1889

Сын: Голубков Дмитрий Петровичъ

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.08.1891

Сын: Голубков Пётр Петров

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.05.1893

Сын: Голубков Владимир Петров

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.06.1898

Дочь: Вера Петрова

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1901

Сын: Голубков Сергей Петров

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.04.1903

Сын: Голубков Виктор Петров

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область