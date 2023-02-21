Голубкова Дарья Иванова
Место рожденияKonik, Vesyegonsky District, Tver Oblast, Russia
Дата рожденияМежду 1860 и 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1860 и 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Konik, Vesyegonsky District, Tver Oblast, Russia
Бракосочетание
24.01.1886
Рождение ребёнка
24.02.1887
Дочь: Надежда Петрова
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Рождение ребёнка
24.02.1887
Сын: Голубковъ Николай Петровъ
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Рождение ребёнка
09.08.1888
Сын: Голубковъ Александр Петровъ
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Рождение ребёнка
29.09.1889
Сын: Голубков Дмитрий Петровичъ
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Рождение ребёнка
18.08.1891
Сын: Голубков Пётр Петров
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Рождение ребёнка
10.05.1893
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Рождение ребёнка
17.06.1898
Дочь: Вера Петрова
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Рождение ребёнка
05.08.1901
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Рождение ребёнка
16.04.1903
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Голубковъ Пётръ Николаевичъ
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно