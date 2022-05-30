Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна Между 1904 и 1970 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась Между 1904 и 1970, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 27.05.1970, Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Супруги
Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ29.09.1889 г.р.
Настов Александр Николаевич1897 г.р.
Дети
Сегал (Голубкова) Екатерина Дмитриевна09.12.1922 г.р.
Голубков Николай Дмитриевич1925 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1904 и 1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Настов Лев Александрович

Отец ребёнка: Настов Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно

Кондитер

Работа или профессия
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

unknown

Бракосочетание
06.02.1922

Муж: Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Рождение ребёнка
09.12.1922

Дочь: Сегал (Голубкова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Рождение ребёнка
1925

Сын: Голубков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Развод
29.01.1929

Муж: Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Бракосочетание
21.12.1930

Муж: Настов Александр Николаевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Смерть
27.05.1970
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Похороны
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.