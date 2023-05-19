Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1904 и 1970
Дата смерти27.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1904 и 1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1922
Рождение ребёнка
09.12.1922
Дочь: Сегал Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Петровичъ
Рождение ребёнка
1925
Сын: Голубков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Петровичъ
Развод
29.01.1929
Бракосочетание
21.12.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Настов Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Кондитер
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Смерть
27.05.1970
Похороны
Неизвестно