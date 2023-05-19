Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Между 1904 и 1970

Дата смерти

27.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1904 и 1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
06.02.1922

Муж: Голубков Дмитрий Петровичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.12.1922

Дочь: Сегал Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Петровичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Голубков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Петровичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Развод
29.01.1929

Муж: Голубков Дмитрий Петровичъ

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
21.12.1930

Муж: Настов Александр Николаевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Настов Лев Александрович

Отец ребёнка: Настов Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Кондитер
Работа или профессия
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
unknown
Смерть
27.05.1970
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область