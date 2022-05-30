Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна
женский, родилась Между 1904 и 1970, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 27.05.1970, Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Супруги
Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ29.09.1889 г.р.
Настов Александр Николаевич1897 г.р.
Дети
Сегал (Голубкова) Екатерина Дмитриевна09.12.1922 г.р.
Голубков Николай Дмитриевич1925 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1904 и 1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Настов Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1922
Рождение ребёнка
09.12.1922
Дочь: Сегал (Голубкова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ
Рождение ребёнка
1925
Сын: Голубков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Голубков (Голубковъ) Дмитрий Петровичъ
Развод
29.01.1929
Бракосочетание
21.12.1930
Смерть
27.05.1970
Похороны
Неизвестно