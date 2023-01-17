Юсупов Юнус Юсупович
Место рождения
Дата рождения09.11.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1891 ст.
Отец: Юсуп Идрисов
Мать: Сафиябану Сагитдинова
Бракосочетание
02.10.1916 ст.
Жена: Шамсинур Гафиятулловна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Шамсинур Гафиятулловна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Юсупова Амина Юнусовна
Мать ребёнка: Шамсинур Гафиятулловна
Смерть
Неизвестно