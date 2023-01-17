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Юсупов Юнус Юсупович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.11.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1891 ст.

Отец: Юсуп Идрисов

Мать: Сафиябану Сагитдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1916 ст.

Жена: Шамсинур Гафиятулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Юсупов Насрулла Юнусович

Мать ребёнка: Шамсинур Гафиятулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Юсупова Амина Юнусовна

Мать ребёнка: Шамсинур Гафиятулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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