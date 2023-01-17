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Шамсинур Гафиятулловна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.01.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1894 ст.

Сын: Юсупов Якуп Юсупович

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
03.01.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1916 ст.

Муж: Юсупов Юнус Юсупович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Юсупов Насрулла Юнусович

Отец ребёнка: Юсупов Юнус Юсупович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Юсупова Амина Юнусовна

Отец ребёнка: Юсупов Юнус Юсупович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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