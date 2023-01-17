Шамсинур Гафиятулловна
Место рождения
Дата рождения03.01.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1894 ст.
Сын: Юсупов Якуп Юсупович
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Рождение
03.01.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1916 ст.
Муж: Юсупов Юнус Юсупович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Юсупов Юнус Юсупович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Юсупова Амина Юнусовна
Отец ребёнка: Юсупов Юнус Юсупович
Смерть
Неизвестно