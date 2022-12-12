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Сафиябану Сагитдинова

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.01.1866 ст.

Дата смерти

13.03.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.12.1884 ст.

Муж: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1886 ст.

Сын: Ильяс Юсупов

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1889 ст.

Дочь: Бибигазиза Юсуповна

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.

Сын: Юсупов Юнус Юсупович

Отец ребёнка: Юсуп Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.03.1901 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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