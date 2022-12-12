Сафиябану Сагитдинова
Место рождения
Дата рождения23.01.1866 ст.
Дата смерти13.03.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.12.1884 ст.
Муж: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
21.06.1886 ст.
Сын: Ильяс Юсупов
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
22.01.1889 ст.
Дочь: Бибигазиза Юсуповна
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.
Сын: Юсупов Юнус Юсупович
Отец ребёнка: Юсуп Идрисов
Смерть
13.03.1901 ст.