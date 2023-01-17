Киселев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Василий Степанович

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Место рождения

С. Фроловское Павловского уезда Мурманской области

Дата рождения

1882

Дата смерти

20.09.1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Киселев Степан

Мать: не указана

С. Фроловское Павловского уезда Мурманской области
Смерть
20.09.1919
Причина смерти: Лихорадка
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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