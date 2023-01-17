Киселев Василий Степанович
Место рожденияС. Фроловское Павловского уезда Мурманской области
Дата рождения1882
Дата смерти20.09.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Киселев Степан
Мать: не указана
С. Фроловское Павловского уезда Мурманской области
Смерть
20.09.1919
Причина смерти: Лихорадка
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область