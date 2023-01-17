Неонилла Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Степан Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Федор Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Агриппина Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно