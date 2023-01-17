Неонилла Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонилла Вуколовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Степан Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Федор Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Агриппина Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Кондратьевич

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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