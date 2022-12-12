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Герасим Кондратьевич

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Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Степан Герасимович

Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Федор Герасимович

Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Агриппина Герасимовна

Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонилла Вуколовна

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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