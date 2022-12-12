Герасим Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Степан Герасимович
Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Федор Герасимович
Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Агриппина Герасимовна
Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Неонилла Вуколовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонилла Вуколовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно