Бляхман Хая Берковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти15.07.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бляхман Бенджамин Аронович
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Black Абрам Аронович
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Blachman Ривка Ароновна
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Рождение ребёнка
15.12.1892
Дочь: Black Сора Ароновна
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Black Myer
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Black Mikel (Manya)
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Рождение ребёнка
04.10.1903
Сын: Black Max (Ellia)
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.07.1934