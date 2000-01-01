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Бляхман Хая Берковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

15.07.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бляхман Бенджамин Аронович

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Black Абрам Аронович

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Blachman Ривка Ароновна

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Рождение ребёнка
15.12.1892

Дочь: Black Сора Ароновна

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Black Myer

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Black Mikel (Manya)

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Рождение ребёнка
04.10.1903

Сын: Black Max (Ellia)

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.07.1934
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