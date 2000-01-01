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Black Myer

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1896

Дата смерти

01.01.1950

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896

Отец: Black Аарон Лейбович

Мать: Бляхман Хая Берковна

Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Bernice

Мать ребёнка: Black Sadie

Рождение ребёнка
1922

Сын: Black Aaron

Мать ребёнка: Black Sadie

Рождение ребёнка
01.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Black Sadie

Рождение ребёнка
09.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Black Sadie

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1950
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