Black Myer
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1896
Дата смерти01.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896
Отец: Black Аарон Лейбович
Мать: Бляхман Хая Берковна
Рождение ребёнка
01.01.1919
Дочь: Bernice
Мать ребёнка: Black Sadie
Рождение ребёнка
1922
Сын: Black Aaron
Мать ребёнка: Black Sadie
Рождение ребёнка
01.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Black Sadie
Рождение ребёнка
09.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Black Sadie
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1950