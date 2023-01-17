Акимова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Мария Александровна

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Место рождения

Недельное, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Акимов Александр

Мать: не указана

Недельное, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1938

Дочь: Квасова Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Медов Тихон Петрович

Коллонтай, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Медов Тихон Петрович

Коллонтай, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медов Борис Тихонович

Отец ребёнка: Медов Тихон Петрович

Коллонтай, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медов Тихон Петрович

Смерть
Неизвестно
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