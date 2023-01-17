Акимова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Акимов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1938
Дочь: Квасова Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Медов Тихон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Медов Тихон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Медов Тихон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медов Тихон Петрович
Смерть
Неизвестно