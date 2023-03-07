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Акимов Александр

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Место рождения

Недельное, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Недельное, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Акимова Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Недельное, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Акимова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Недельное, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Недельное, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
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