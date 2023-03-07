Акимов Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Акимова Елена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Акимова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана