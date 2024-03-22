Медов Тихон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медов Тихон Петрович

Место рождения

Недельное, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Недельное, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1938

Дочь: Квасова Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Акимова Мария Александровна

Коллонтай, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Тихоновна

Мать ребёнка: Акимова Мария Александровна

Коллонтай, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медов Борис Тихонович

Мать ребёнка: Акимова Мария Александровна

Коллонтай, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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