Медов Тихон Петрович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
17.11.1938
Дочь: Квасова Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Акимова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Тихоновна
Мать ребёнка: Акимова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акимова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно