Станоткина (Солдатова) Ефимия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 18.02.1890 и 18.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.02.1890 и 18.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
02.02.1911
Присоединена к православной церкви из раскола Московской секты
Бракосочетание
19.02.1911
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Крещение
19.02.1911
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно