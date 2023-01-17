Станоткина (Солдатова) Ефимия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткина (Солдатова) Ефимия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 18.02.1890 и 18.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1891 и 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.02.1890 и 18.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
02.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православной церкви из раскола Московской секты
Бракосочетание
19.02.1911

Муж: Станоткин Емельян Михайлович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Крещение
19.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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