Станоткин Емельян Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Емельян Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 18.02.1891 и 18.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1890 и 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.02.1891 и 18.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1911

Жена: Станоткина Ефимия Максимовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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