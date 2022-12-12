Станоткин Емельян Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 18.02.1891 и 18.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.02.1891 и 18.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1911
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно