Чичинов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧичинов Петр Васильевич

Чичинов Петр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

14.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Чичинов Василий Байлагасович

Мать: Аргокова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
С 1935

Дочь: Ерина Нина Петровна

Мать ребёнка: Шишкина Антонина Максимовна

Рождение ребёнка
04.05.1936

Дочь: Воробьева Валентина Петровна

Мать ребёнка: Шишкина Антонина Максимовна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1941

Сын: Чичинов Николай Петрович

Мать ребёнка: Шишкина Антонина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Антонина Максимовна

Смерть
14.02.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close