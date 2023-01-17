Чичинов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти14.02.1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
С 1935
Дочь: Ерина Нина Петровна
Мать ребёнка: Шишкина Антонина Максимовна
Рождение ребёнка
04.05.1936
Дочь: Воробьева Валентина Петровна
Мать ребёнка: Шишкина Антонина Максимовна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1941
Мать ребёнка: Шишкина Антонина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1945