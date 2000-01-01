Чичинов Василий Байлагасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичинов Василий Байлагасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Чичинов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Аргокова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тырышкина Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Аргокова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чичинов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Аргокова Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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