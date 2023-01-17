Шишкина Антонина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шишкин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1935
Дочь: Ерина Нина Петровна
Отец ребёнка: Чичинов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1936
Дочь: Воробьева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Чичинов Петр Васильевич
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1941
Отец ребёнка: Чичинов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993