Шишкина Антонина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Антонина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шишкин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1935

Дочь: Ерина Нина Петровна

Отец ребёнка: Чичинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1936

Дочь: Воробьева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Чичинов Петр Васильевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1941

Сын: Чичинов Николай Петрович

Отец ребёнка: Чичинов Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чичинов Петр Васильевич

Смерть
1993
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