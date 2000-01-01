Климушева (Козлова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Козлов Андрей Прокорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1876
Рождение ребёнка
11.06.1877
Дочь: Климушева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
24.08.1879
Сын: Климушев Александр Иванович
Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
06.04.1881
Сын: Климушев Николай Иванович
Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич
Погост Коквицкий
Смерть
Неизвестно