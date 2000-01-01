Климушева (Козлова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушева (Козлова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Козлов Андрей Прокорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1876

Муж: Климушев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
11.06.1877

Дочь: Климушева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
24.08.1879

Сын: Климушев Александр Иванович

Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
06.04.1881

Сын: Климушев Николай Иванович

Отец ребёнка: Климушев Иван Васильевич

Погост Коквицкий
Смерть
Неизвестно
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