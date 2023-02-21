Климушев Иван Васильевич
Место рожденияПогост Коквицкий
Дата рождения1841
Дата смерти23.06.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Климушев Василий Иванович
Мать ребёнка: Климушева Анна Федоровна
Бракосочетание
30.06.1868
Жена: Климушева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Климушева Мария Ивановна
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
25.10.1870
Мать ребёнка: Климушева Мария Ивановна
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
04.07.1873
Сын: Климушев Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Климушева Мария Ивановна
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
02.09.1874
Дочь: Болотова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Климушева Мария Ивановна
Погост Коквицкий
Бракосочетание
30.04.1876
Жена: Климушева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1877
Дочь: Климушева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Климушева Анна Андреевна
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
24.08.1879
Сын: Климушев Александр Иванович
Мать ребёнка: Климушева Анна Андреевна
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
06.04.1881
Сын: Климушев Николай Иванович
Мать ребёнка: Климушева Анна Андреевна
Погост Коквицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климушева Анна Федоровна
Смерть
23.06.1882
От опухоли