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Климушев Иван Васильевич

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Место рождения

Погост Коквицкий

Дата рождения

1841

Дата смерти

23.06.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Климушев Василий Мартынович

Мать: Климушева Мария Евфимовна

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1863

Сын: Климушев Василий Иванович

Мать ребёнка: Климушева Анна Федоровна

Бракосочетание
30.06.1868

Жена: Климушева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Климушев Иван Иванович

Мать ребёнка: Климушева Мария Ивановна

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
25.10.1870

Сын: Климушев Степан Иванович

Мать ребёнка: Климушева Мария Ивановна

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
04.07.1873

Сын: Климушев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Климушева Мария Ивановна

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
02.09.1874

Дочь: Болотова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Климушева Мария Ивановна

Погост Коквицкий
Бракосочетание
30.04.1876

Жена: Климушева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
11.06.1877

Дочь: Климушева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Климушева Анна Андреевна

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
24.08.1879

Сын: Климушев Александр Иванович

Мать ребёнка: Климушева Анна Андреевна

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
06.04.1881

Сын: Климушев Николай Иванович

Мать ребёнка: Климушева Анна Андреевна

Погост Коквицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климушева Анна Федоровна

Смерть
23.06.1882
От опухоли
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