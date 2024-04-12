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Кудымов Алексей Васильевич

Место рождения

Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Хорошева Марфа Михайловна

Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя. Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации г... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области, РСФСР, СССР.
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
Место жительства
Неизвестно
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Мать – Хорошева Марфа Михайловна в апреле 1947 года проживала по адресу: Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Кагановича, д. 8
Смерть
Неизвестно
Увековечен в: - Книга Памяти Свердловской области - дважды: т. 5 стр. 132 и т. 16 стр. 229
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