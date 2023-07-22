Хорошева Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошева Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кудымов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя. Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации г... Показать все
Место жительства
Вычислено ?.04.1947
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Кагановича, д. 8
Смерть
Неизвестно
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