Хорошева Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кудымов Алексей Васильевич
Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя. Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации г... Показать все
Место жительства
Вычислено ?.04.1947
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. Кагановича, д. 8
Смерть
Неизвестно