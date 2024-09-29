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Павлова Ксения (Оксинья)

Место рождения

Ватранцы, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ватранцы, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
родила первого в 1901, следовательно родилась раньше... (смело - 15 лет, т.е. раньше 1886)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Алексей

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Чураева (Павлова) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1906

Дочь: Павлова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
родственники говорят, что она третья дочь в семье
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1906

Дочь: Павлова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
родственники говорят, что она вторая дочь в семье
Рождение ребёнка
28.07.1906

Сын: Павлов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
далее жил в г. Иваново
Рождение ребёнка
1909

Сын: Павлов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Павлов Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1916
родила последнего сына в 1916, следовательно умерла позже...

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