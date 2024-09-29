Павлова Ксения (Оксинья)
Место рождения
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
родила первого в 1901, следовательно родилась раньше... (смело - 15 лет, т.е. раньше 1886)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Чураева (Павлова) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1906
Дочь: Павлова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей
родственники говорят, что она третья дочь в семье
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1906
Дочь: Павлова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей
родственники говорят, что она вторая дочь в семье
Рождение ребёнка
28.07.1906
Отец ребёнка: Павлов Алексей
далее жил в г. Иваново
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
1916
Сын: Павлов Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Смерть
После 1916
родила последнего сына в 1916, следовательно умерла позже...