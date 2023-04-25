Павлов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиОколо ?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
04.04.941
указанной датой призван в Советскую армию Елатьемским (правильное название?) РВК. Рядовой, стрелок
Рождение
1909
Отец: Павлов Алексей
Мать: Павлова Ксения (Оксинья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.09.1942
пропал без вести, по документам с 9.09.1942 перестал выходить на связь. Погиб и захоронен в Беларуси