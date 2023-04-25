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Павлов Иван Алексеевич

Место рождения

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Около ?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
04.04.941
указанной датой призван в Советскую армию Елатьемским (правильное название?) РВК. Рядовой, стрелок
Рождение
1909

Отец: Павлов Алексей

Мать: Павлова Ксения (Оксинья)

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Анастасия Константиновна

Смерть
Около ?.09.1942
пропал без вести, по документам с 9.09.1942 перестал выходить на связь. Погиб и захоронен в Беларуси

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