Чураева (Павлова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чураева (Павлова) Марфа Алексеевна

Место рождения

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

01.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Павлов Алексей

Мать: Павлова Ксения (Оксинья)

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чураев Дмитрий Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Чураев Дмитрий Андрианович

Рождение ребёнка
03.03.1924

Дочь: Осипова (Чураева) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Чураев Дмитрий Андрианович

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чураев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Чураев Дмитрий Андрианович

Рождение ребёнка
26.04.1928

Дочь: Беззубикова (Чураева) Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Чураев Дмитрий Андрианович

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
В свидетельстве о рождении ошибочно указана фамилия Чюраева, так же как и фамилия родителей указана через "ю". Вероятно так это и записано в органах ЗАГС. В дальнейших документах уже указано через "у... Показать все
Смерть
01.10.1972
Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

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