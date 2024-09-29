Чураева (Павлова) Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти01.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Павлов Алексей
Мать: Павлова Ксения (Оксинья)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чураев Дмитрий Андрианович
Рождение ребёнка
03.03.1924
Дочь: Осипова (Чураева) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Чураев Дмитрий Андрианович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Чураев Дмитрий Андрианович
Рождение ребёнка
26.04.1928
Дочь: Беззубикова (Чураева) Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Чураев Дмитрий Андрианович
В свидетельстве о рождении ошибочно указана фамилия Чюраева, так же как и фамилия родителей указана через "ю". Вероятно так это и записано в органах ЗАГС. В дальнейших документах уже указано через "у... Показать все
Смерть
01.10.1972