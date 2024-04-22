Степанов Николай Фëдорович
Место рождения
Дата рождения19.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1904
Рождение ребёнка
19.12.1933
Сын: Степанов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Степанова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 09.04.1938
Дочь: Ермакова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Степанова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1940
Сын: Степанов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Степанова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно