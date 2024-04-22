Степанов Николай Фëдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Николай Фëдорович

Место рождения

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1933

Сын: Степанов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Степанова Анна Васильевна

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 09.04.1938

Дочь: Ермакова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Степанова Анна Васильевна

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1940

Сын: Степанов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Степанова Анна Васильевна

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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