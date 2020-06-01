Ермакова (Степанова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Степанова) Мария Николаевна

Место рождения

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 09.04.1938

Дата смерти

Около ?.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.04.1938

Отец: Степанов Николай Фëдорович

Мать: Степанова Анна Васильевна

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.05.1970

Сын: Ермаков Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Ермаков Владимир

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновский Сергей Арсентьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Владимир

Смерть
Около ?.06.2020
Рига, Rīga
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