Ермакова (Степанова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 09.04.1938
Дата смертиОколо ?.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.04.1938
Рождение ребёнка
19.05.1970
Сын: Ермаков Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Ермаков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосновский Сергей Арсентьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Владимир
Смерть
Около ?.06.2020