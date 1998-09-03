Степанова (Малинина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Малинина) Анна Васильевна

Место рождения

Конечек в Мельницах, Середкинская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

10.03.1910

Дата смерти

03.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910

Отец: Малинин Василий

Мать: не указана

Конечек в Мельницах, Середкинская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1933

Сын: Степанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай Фëдорович

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 09.04.1938

Дочь: Ермакова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай Фëдорович

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1940

Сын: Степанов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай Фëдорович

Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.09.1998
Замельничье, Псковский муниципальный район, Псковская область
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