Степанова (Малинина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1910
Дата смерти03.09.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910
Отец: Малинин Василий
Рождение ребёнка
19.12.1933
Сын: Степанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Степанов Николай Фëдорович
Рождение ребёнка
Около 09.04.1938
Дочь: Ермакова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Степанов Николай Фëдорович
Рождение ребёнка
12.04.1940
Сын: Степанов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Степанов Николай Фëдорович
Смерть
03.09.1998