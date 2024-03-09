Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Прасковья Игнатьевна
Прасковья Игнатьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Игнат
1744 г.р.
Мать
Лукерья Кузьминична
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Игнат
Мать:
Лукерья Кузьминична
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия