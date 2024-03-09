Прасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Игнат

Мать: Лукерья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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