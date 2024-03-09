Лукерья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнат

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнат

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнат

Рождение ребёнка
1776

Сын: Федот Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнат

Рождение ребёнка
1781

Сын: Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнат

Смерть
Неизвестно
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