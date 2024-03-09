Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Безымянный сын Афонасьевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Матвей Игнатьевич
Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1776
Сын: Федот Игнатьевич
Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1781
Сын: Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Кузьминична
Смерть
Неизвестно