Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Безымянный сын Афонасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Матвей Игнатьевич

Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1776

Сын: Федот Игнатьевич

Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1781

Сын: Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Лукерья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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