Потёмкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1842
Рождение ребёнка
06.06.1870
Сын: Потёмкин Борис Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1870
Сын: Потёмкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1870
Сын: Потёмкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно