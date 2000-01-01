Потёмкин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потёмкин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1842

Отец: Потёмкин Иван Андреевич

Мать: Гернгросс Софья Александровна

Рождение ребёнка
06.06.1870

Сын: Потёмкин Борис Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Потёмкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Потёмкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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